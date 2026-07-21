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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأشيرة الإلكترونية الجديدة .. كيف تستعد مصر لاستقبال مزيد من السائحين؟

الأهرامات
الأهرامات
محمد البدوي

تواصل الحكومة جهودها لتطوير قطاع السياحة ورفع معدلات التدفقات السياحية من خلال تبسيط إجراءات دخول الزائرين إلى مصر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري ومواكبة التحول الرقمي العالمي. 

منظومة التأشيرة السياحية الإلكترونية

وتأتي منظومة التأشيرة السياحية الإلكترونية الجديدة كإحدى أهم الخطوات التي تسهم في تسريع إجراءات الوصول، وتقليل التكدس داخل المطارات، وتقديم تجربة أكثر سهولة وأمانًا للسائحين. 

تطبيق النظام الجديد 

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، ليحل محل نظام الطابع السياحي التقليدي، بما يعكس توجه الدولة نحو الرقمنة وتقديم خدمات سياحية حديثة تواكب المعايير الدولية.

الأهرامات

منظومة التأشيرة السياحية

وكشف الخبير السياحي حسام هزاع تفاصيل منظومة التأشيرة السياحية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن العمل بها سيبدأ رسميًا اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن خطة الدولة لتيسير دخول السائحين وتحسين تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى الأراضي المصرية.

مسرح بـ الأهرامات

وأوضح هزاع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الجديد يمثل بديلًا للطابع السياحي التقليدي الذي كان يحصل عليه السائح من البنوك داخل المطارات أو من خلال شركات السياحة قبل تثبيته على جواز السفر.

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وأشار إلى أن النظام السابق كان يتيح لمواطني 118 دولة الحصول على الطابع السياحي، إلا أن الدولة اتجهت إلى استبداله بمنظومة رقمية حديثة، تماشيًا مع التطور التكنولوجي والتحول نحو الخدمات الإلكترونية.

الحصول على التأشيرة وسداد الرسوم

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستوفر على السائح الوقت والجهد، حيث يمكنه إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة وسداد الرسوم إلكترونيًا قبل السفر إلى مصر، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار داخل المطارات والحد من التكدس، خاصة مع الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.

وأكد الخبير السياحي أن النظام الجديد يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا، ويتميز بدرجة عالية من الأمان والكفاءة، موضحًا أنه تم تصميمه لتقديم تجربة دخول أكثر سهولة وسرعة، بما يعزز الصورة الإيجابية للمقصد السياحي المصري ويدعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

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