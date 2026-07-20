قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يشكل الحكومة الجديدة.. تفاصيل
لا أستطيع التنفس.. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه تثير عاصفة غضب في إيطاليا
كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا
الست كانت محرجة.. بطل إنقاذ أسرة سيارة الغربية يروي لحظات الرعب داخل الترعة
قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟
حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟
شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة
إحالة الواقعة للنيابة.. العثور على هاتف محمول مع سارة خليفة داخل محبسها للمرة الثانية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وتجريف واسع في بنت جبيل
اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟
اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موازنة 2026/2027 تدعم الصعيد والسياحة.. 450 مليون جنيه للتنمية و4.42 لتحفيز الطيران الوافد

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

واصلت الدولة توجيه استثماراتها نحو دعم التنمية الإقليمية وتعزيز قطاع السياحة، بعدما خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، إلى جانب دعم حركة الطيران الوافد للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

450 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد

خصصت الموازنة العامة نحو 450 مليون جنيه لدعم برامج تنمية الصعيد، يتم صرفها من خلال هيئة تنمية الصعيد، بما يساهم في تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وتركز هذه المشروعات على استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، ودعم التنمية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار داخل محافظات الصعيد.

4.42 مليار جنيه لتحفيز الطيران وزيادة أعداد السائحين

وفي إطار دعم قطاع السياحة، رصدت الموازنة نحو 4.42 مليار جنيه لدعم صندوق السياحة والآثار لتمويل مبادرة تحفيز الطيران، التي تستهدف تشجيع شركات الطيران على زيادة الرحلات الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتهدف المبادرة إلى رفع معدلات الحركة السياحية، وزيادة أعداد السائحين، وتحقيق نمو في الإيرادات السياحية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر السياحية

وتأتي هذه الاعتمادات ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتؤكد مخصصات موازنة 2026/2027 توجه الدولة نحو الجمع بين دعم التنمية الإقليمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها السياحة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

الموازنة الموازنة العامة الصعيد البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس مصر ينعى هاني شنودة: إبداعاته ستظل خالدة في وجدان الأجيال

البابا يلتقي مجموعة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

البابا تواضروس والرئيس ياكوف ميلاتوفيتش

البابا تواضروس يستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود | صور

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد