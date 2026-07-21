قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون

الطاقة
الطاقة
البهى عمرو

تفرض أزمة الطاقة نفسها كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار النفط والغاز، وتزايد الطلب على مصادر الطاقة.

 ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الدول المنتجة أو المستوردة للطاقة فحسب، بل امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، لتنعكس على معدلات التضخم، وتكاليف الإنتاج، وأسعار السلع والخدمات.

أسعار النفط
الطاقة

وفي مصر، تتواصل الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والكهرباء، مع تبني سياسات تستهدف الحفاظ على استقرار الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية.  

وزير البترول الأسبق
أسامة كمال

وعلق المهندس أسامة كمال، وزير البترول والطاقة الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على احتمالية مواجهة العالم لازمة طاقة ذات طابع " عالمي "  في ظل عودة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي كان متوقعا بسبب عدم جدية الاطراف في  إنهاء النزاع وعودة الاستقرار للمنطقة.

البترول
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “المشهد الآن عبثي بكل ما تعنيه الكلمة ويعيدنا للخلف، ولكنه بالرغم من ذلك كان مشهدًا متوقعًا، ولم تكن هناك جدية لإنهاء النزاع والتوتر في المنطقة.”

الوقود
الطاقة

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تأثير ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة، خاصة أن الحكومة وضعت متوسط سعر 75 دولارًا للبرميل في الموازنة الجديدة  بينما تتداول الأسعار حاليًا عند نحو 88 دولارًا، وما إذا كانت الحكومة ستعيد دراسة أسعار المحروقات، قال: “الحكومة تحوطت مبكرًا في الموازنة التخطيطية عندما كانت الأسعار تدور ما بين 68 و72 دولارًا، وقامت بالتحوط على سعر 75 دولارًا للبرميل.

وتابع أنه مع الدخول في نفق الأزمة، قامت الحكومة بالتحوط عبر تعظيم الاحتياطيات وشراء كميات من الوقود، سواء خام أو مواد بترولية سائلة أو بوتاجاز أو غاز مسال، تغطي فترة الصيف، ومن ثم هناك تعاقدات تغطي حتى نهاية سبتمبر المقبل حتى لا تتأثر الإمدادات في الفترة القادمة.”

وأوضح كمال أنه من الصعب التكهن بموعد انتهاء الحرب أو اتساعها في ظل الأوضاع الضبابية الراهنة، قائلًا: “أعتقد الرؤية لن تتضح حتى بدء إنتخابات الكونجرس  الأمريكية، في نوفمبر ”

توقع كمال، إستمرار إتجاه الاسعار  العالميه للنفط نحو الارتفاع    قائلاً : “  أتوقع استمرار ارتفاع أسعار البترول، خاصة مع تضرر كثير من البنى التحتية للطاقة في المنطقة بسبب الضربات الغادرة، وهذا سوف يستغرق وقتًا حتى تعود عمليات ضخ كميات الوقود بالشكل الطبيعي، وقد يستغرق سنوات.”

واختتم قائلًا: "أعتقد أننا أمام مشهد ممتد معنا بعض الوقت، وأحسنت الحكومة في تحوطها  وتعاقداتها لتغطية فترة الصيف، لكن إذا استمر هذا الوضع حتى دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب الأوروبي لتغطية وتأمين احتياجات القارة من الوقود في فصل الشتاء القادم، أعتقد سيكون الموقف صعبًا على الجميع "

المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق
طارق الملا


كما أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق، أن العالم سيظل في حاجة إلى الوقود الأحفوري لعقود مقبلة، مشيرًا إلى أنه سيبقى المصدر الأساسي للطاقة حتى عام 2050، رغم التوسع المتزايد في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح "الملا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"،  أن الحصة النسبية للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي قد تتراجع، لكنها ستظل ترتفع من حيث الحجم الفعلي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني، في مقابل زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى لم تكن تعتبر الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة النظيفة، إلا أن المتغيرات العالمية أثبتت الحاجة الملحة إليها، إلى جانب باقي مصادر الطاقة المتجددة، لضمان أمن الطاقة واستدامتها.

وأضاف أن هذه التطورات تؤكد أهمية الرؤية الاستشرافية للقيادة السياسية المصرية، والتي تجسدت في توقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن المشروع أصبح أكثر أهمية في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأوضح أن العالم يتجه نحو مزيج جديد من مصادر الطاقة، يضم الوقود الأحفوري والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية، بما يحقق تنوعًا في مصادر الإمداد ويعزز أمن الطاقة.

وشدد على أن الدول التي تمتلك موارد من الوقود الأحفوري ينبغي أن تعمل على استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مصادر الطاقة


وأكد أن الظروف الجيوسياسية والحروب الحالية أظهرت أن تأمين مصادر الطاقة أصبح عنصرًا رئيسيًا في حماية الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "الدولة التي تستطيع تأمين احتياجاتها من الطاقة هي الأقدر على الاستمرار والحفاظ على استقرار اقتصادها".

الطاقة الطاقة النووية الطاقة الشمسية الطاقة الكهرومائية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث بالعلاقات الدولية: عودة الملف النووي الإيراني تكشف تردد واشنطن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية

القاهرة 38.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد