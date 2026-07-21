المفتي مهنئا رئيس هيئة قضايا الدولة: نضطلع بدور وطني راسخ في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون

قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه رسميًّا رئاسة الهيئة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن هيئة قضايا الدولة تضطلع برسالة وطنية وقانونية جليلة، تتمثل في الدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها، بما يعكس مكانتها المرموقة داخل المنظومة القضائية المصرية ودورها الحيوي في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن ما تنهض به الهيئة من مسئوليات واختصاصات يجسد الثقة التي تحظى بها داخل منظومة العدالة، ويؤكد دورها المحوري في حماية الحقوق، وصون مقدرات الدولة، وترسيخ دعائم الاستقرار القانوني والمؤسسي.

من جانبه، أعرب السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تجسد روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التكامل في أداء رسالتها الوطنية.

كما عبر عن تمنياته لفضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية بدوام التوفيق والسداد، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به دار الإفتاء في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي المجتمعي.