قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة للمعلمين المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم الذين كانوا على قوائم الإنتظار

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسميا قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم

وفي هذا الإطار وجهت نادية عبد الله مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين كلمة جاء نصها كالتالي :

أبنائي وبناتي المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الذين كانوا على قوائم الإنتظار ، يسعدني أن اتقدم لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ترشيحكم للعمل بوزارة التربية والتعليم

لقد كان صبركم وأملكم وتمسكم بحلمكم محل تقدير ، واليوم نحتفل معكم بتحقيق هذا الأمل ، ونتمنى أن تكون هذه الفرصة بداية جديدة لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز والنجاح .. أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

وعلى جانب آخر .. قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقدم الإلكتروني لبرنامج تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المستهدفين اعتبارا من غد الأربعاء 22 يوليو الجاري وفقا للإجراءات الآتية:

إجراءات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

يقوم المعلم بالدخول على الرابط الإلكتروني ( https://pat.edu.eg ) والخاص بالمنصة الإلكترونية للأكاديمية، وذلك للتأكد من استهدافه للبرنامج من خلال إدخال الرقم القومي.

يلتزم المعلم باستكمال بياناته الأساسية على استمارة التقدم الإلكترونية علي الموقع، مع مراعاة تسجيل رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة.

يقوم المعلم بتسجيل بيانات حسابه الإلكتروني على منصة المعلم للاختبارات التابعة للأكاديمية، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

يقوم المعلم بسداد قيمة البرنامج التدريبي من خلال خدمة Fawry Pay باستخدام كود الدفع الإلكتروني الذي

عقب إتمام عملية السداد، تتاح المادة الإثرائية للمعلم للاطلاع عليها، ثم يقوم - بعد الانتهاء من الإطلاع عليها بحجز موعد أداء الاختبار الإلكتروني، ويتم تنفيذ جميع هذه الإجراءات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمعلم على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.

يتوجه المعلم في الموعد الذي قام بحجزه إلى فرع الأكاديمية التابع له بمحافظته لأداء الإختبار الإلكتروني، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من مدير الفرع والمسؤول عن منظومة الاختبار بالفرع.

سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية

وشددت الأكاديمية المهنية على المعلمين المستهدفين للبرنامج بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية للأكاديمية طبقاً للتاريخ المحدد لبدء البرنامج حتى يتمكنوا من أداء واجتياز الاختبار الالكتروني في المواعيد المحددة، واستكمال جميع الخطوات المشار إليها، حفاظا على أحقيتهم في الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى.



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين يأتى ذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على البدء في إتاحة وحجز البرامج التدريبية، والاختبارات الإلكترونية للأعضاء المستهدفين لتغيير المسمى الوظيفي للمتقدمين الذين تم استيفاء بياناتهم إلكترونيا على موقع كادر المعلم بالوزارة.