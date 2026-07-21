مستريح السيارات | قرار من النيابة في الاستيلاء على أموال المواطنين بالأميرية

قررت النيابة العامة، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين على يد مستريح السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.

واستمعت جهات التحقيق الى أقوال ضحايا مستريح الأميرية صاحب محلات لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة شارع الكابلات بالأميرية، في اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها أو التعاملات التجارية.

تقدم عدد من الأشخاص ببلاغات ضد شخص يُدعى محمد م.، الشهير بـ"محمد إيزو"، صاحب محلات لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة شارع الكابلات بالأميرية، متهمين إياه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها أو التعاملات التجارية.

وقال مقدمو البلاغات، بحسب ما ورد في الشكوى، إن قيمة الأموال محل الاتهام تتجاوز 150 مليون جنيه، وإن من بين المتضررين عددًا من أصدقائه ومعارفه، كما اتهموه ببيع بعض ممتلكاته، من بينها شقة ومحلات، لأكثر من شخص، ثم مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان قبل نحو أسبوعين.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص البلاغات المقدمة، والتحقق من صحة الادعاءات واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وفقًا للقانون.