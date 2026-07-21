غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

لفظ محام، أنفاسه الأخيرة، أثناء أداء واجبه المهنى بمحكمة جنايات قنا، حيث أصيب بغيبوبة سكر، نقل على اثرها لمستشفى قنا الجامعى، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان المحامى الراحل قادماً من القاهرة ليترافع فى أحد القضايا بمحكمة جنايات قنا، إلا أنه فارق الحياة داخل مقر نقابة المحامين بالمحكمة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وفاة المحامى عصام محمد على عبدالله البطاوى، أثناء تواجده بمقر محكمة جنايات قنا.

وجرى نقل جثمان المحامى الراحل إلى مشرحة المستشفى وسط حالة من الحزن بين جموع المحامين بقنا، لما يتمتع به من علاقات طيبة مع الكثير من أبناء المهنة.

فيما تحولت صفحات المحامين إلى سرادق عزاء تنعى المحامى الفقيد، واصفين إياه بأنه شهيد المهنة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

