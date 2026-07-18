تأمين صحي قنا: كميات أنسولين جديدة الأسبوع المقبل ضمن خطة الشراء الموحد

أوضح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي بقنا، أن نقص الأنسولين ليس قاصرًا على محافظة قنا، وإنما جاء نتيجة تأخر التوريد من منظومة الشراء الموحد على مستوى جميع المحافظات.

وأشار مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا، إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات التوريد المركزية وليس هناك نقص خاص داخل المحافظة.

وأكد مصطفى أن توريد كميات جديدة من الأنسولين من خلال هيئة الشراء الموحد من المقرر أن يتم خلال الأسبوع، بما يضمن إعادة توفيره بالمنافذ التابعة للتأمين الصحي وانتظام صرف العلاج للمستفيدين.

ولفت مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا، إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتموين الطبي برئاسة الهيئة لتسريع إجراءات التوريد.

ودعا مصطفى، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.