الأوقاف: الالتزام بقواعد المرور واجب ديني.. والذكاء الاصطناعي أداة جديدة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الالتزام بقواعد المرور وتعليمات السلامة على الطرق ليس مجرد سلوك حضاري، بل يمثل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب الديني يرتبط بملامسة قضايا المجتمع اليومية.

قوافل دعوية للتوعية بالسلامة المرورية

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الأوقاف أطلقت قوافل دعوية جديدة تحت عنوان "ثقافة السلامة المرورية مسؤولية الجميع"، بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية والحد من الحوادث.

وأشار إلى أن إطلاق الحملة يأتي بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وزيادة حركة السفر بين المحافظات، خاصة مع توجه المواطنين إلى المدن الساحلية خلال فترة الصيف، إلى جانب إقبال الشباب على تعلم القيادة واستخراج رخص القيادة.

الالتزام بالمرور حماية للأرواح

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن تجديد الخطاب الديني يعني أن يكون قريبًا من حياة المواطنين ومواكبًا لتفاصيلها، مؤكدًا أن قائد السيارة أو الراكب أو المشاة جميعهم عليهم مسؤولية الالتزام بالقواعد لحماية أنفسهم والآخرين.

وأضاف أن الالتزام بإشارات المرور، وارتداء حزام الأمان، وعبور الطرق من الأماكن المخصصة، تعد من السلوكيات التي تتوافق مع القيم الدينية، مشددًا على أن التسبب في أذى الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر يتنافى مع صحيح الدين.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التوعية

ولفت رسلان إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تطوير أدوات التوعية للوصول إلى الشباب، ولم تعد تقتصر على العمل الميداني داخل المساجد فقط، بل امتدت إلى الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمنصات الرقمية.

وأوضح أن الوزارة تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مواد توعوية مبسطة، وتصميم فيديوهات قصيرة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى توعوي جذاب حول السلامة المرورية ومختلف القضايا المجتمعية.

الخطاب الديني يواكب احتياجات المجتمع

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن تناول موضوعات مثل حزام الأمان والالتزام بإشارات المرور وحقوق المشاة ضمن الخطاب الديني يعكس مفهوم التجديد الحقيقي، الذي يهدف إلى التعامل مع احتياجات المجتمع الحالية وحماية حياة المواطنين.