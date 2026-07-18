خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن القيمة المالية التي يتعين على نادي الزمالك سدادها من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه في قضية لاعبه السابق السنغالي إبراهيما نداي.

وأوضح العمايرة أن إجمالي المبلغ المستحق حتى تاريخ 18 يوليو 2026 يبلغ مليونًا و775 ألفًا و879 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 461 ألفًا و655 جنيهًا مصريًا.

وأشار إلى أن المبلغ الأساسي في القضية يبلغ مليونًا و593 ألفًا و740 دولارًا، إلى جانب 420 ألف جنيه مصري.

وأضاف أن الفوائد القانونية بنسبة 5% رفعت القيمة المستحقة لتصل إلى 182 ألفًا و139 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 41 ألفًا و655 جنيهًا مصريًا.

وبحسب ما أوضحه العمايرة، فإن سداد هذه المبالغ يمثل الشرط الأساسي لرفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك في القضية الخاصة باللاعب السنغالي إبراهيما نداي.