إيران تعلن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "بعض قادة دول الخليج تعرضوا للخداع بحصولهم على وعود أمريكية فارغة بالحماية".

أعلنت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن استهداف 4 سفن تعمل تحت حماية الجيش الأمريكي حاولت عبور مضيق هرمز، وتم تعطيلها في عرض البحر.

وذكرت قيادة البحرية في بيان أنه خلال الساعات القليلة الماضية، استهداف أربع سفن، تعمل تحت حماية الجيش الأمريكي، وذلك عملية منسقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم إيقاف جميع السفن وتعطيلها.

وأوصت قوات البحرية مالكي السفن بشدة بعدم الانخداع بالوعود الأمريكية الفارغة بالدعم، "كما فعل بعض قادة الدول الجنوبية في الخليج، والالتزام بجميع التحذيرات البحرية والإشعارات الرسمية".