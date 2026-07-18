الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

تصدر مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور جديدة تجمعه بوالدته وزوجته أثناء قضائهم وقتًا في الساحل الشمالي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن علاقته بوالدته.

وجاء تداول الصور بعد أيام من ظهور والدة اللاعب في لقاء تليفزيوني، حيث تحدثت بتأثر عن عدم تمكنها من لقاء نجلها عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهرت الصور مصطفى زيكو وهو يقف إلى جانب والدته وزوجته في أجواء عائلية، كما ظهر في لقطة أخرى يحتضن والدته، في مشهد لاقى اهتمامًا كبيرًا عبر منصات التواصل.

وكانت تصريحات والدة اللاعب قد فتحت بابًا واسعًا للنقاش خلال الأيام الماضية، قبل أن تنتشر هذه الصور التي أعادت اسم مصطفى زيكو إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي من جديد