القيادة المركزية الأمريكية تنفي تفجير ناقلتي نفط بمضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بأن ناقلتي نفط انفجرتا في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام في الممر المائي الدولي.

وقالت القيادة في بيان لها : على غرار معظم مزاعم الحرس الثوري، فإن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة.

ولاخقا ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : نؤكد بحزم أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة

وختم الحرس الثوري بيانه: على السفن الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظا على استثماراتها وأرواح طواقمها.