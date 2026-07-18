صحة بني سويف: انتظام العمل في 3 وحدات بإدارة إهناسيا

وجه الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، فريقًا من إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير الإدارة، بالمرور على وحدات تمام كساب وشاويش والنويرة التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يوليو، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم الفريق كلًا من الدكتور محمد عماد الدين، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، هدى حسني، مفتش التمريض، سلوى مراد، مفتش التمريض، هند عاشور من إدارة الحوكمة.

وخلال الجولة، تابع الفريق انتظام النوبتجيات بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال بأقسام الطوارئ، فضلًا عن مراجعة مدى توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة ببني سويف بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والحرص على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.