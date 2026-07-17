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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل بني سويف: زيارات تفتيشية للمنشآت لضمان الالتزام بقانون العمل

عمل بني سويف
عمل بني سويف

 أعلن محمود باسل مدير عام مديرية العمل عن تنفيذ خطة تفتشية موسعة خلال هذا الأسبوع  شملت ٥٧ منشأه  داخل المحافظة ومراكزها للتأكد من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح المنظمة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد  وزير العمل،  واللواء عبد الله عبد العزيز بشأن تكثيف التفتيش على المنشآت  لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وحماية حقوق العمال.

 أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات داخل المنشآت التي تم المرور عليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 37 محضرا  وتوجيه إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة ومهله لتوفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات القانونية.

وأكد محمود باسل وكيل الوزارة استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل بتشديد الرقابة وتطبيق القانون ، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالقانون، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، وصون حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

بني سويف الفشن عمل بني سويف

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