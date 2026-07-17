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العمايرة: كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية نادي آيك السويدي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العمايرة: كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية نادي آيك السويدي

فيفا
فيفا
باسنتي ناجي

أعلن عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد قرار غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الزمالك

وأوضح العمايرة أن قرار «كاس» جاء بتأييد الحكم الصادر لصالح نادي آيك السويدي، في القضية التي كانت منظورة أمام المحكمة، لتتلقى إدارة الزمالك ضربة جديدة على المستوى القانوني.

ويترقب مسؤولو الزمالك خلال الفترة المقبلة تفاصيل حيثيات الحكم النهائي، من أجل تحديد الخطوات المقبلة بشأن تنفيذ القرار، في ظل سعي النادي لإنهاء الملفات القانونية والمالية العالقة.

فيفا الزمالك الاهلي

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