ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا

وقع اللاعب الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي على تمديد عقده مع ليفربول قبل بداية موسم 2026-2027.

سيكون الموسم المقبل هو الموسم الرابع لسوبوسلاي مع النادي منذ وصوله من آر بي لايبزيغ خلال صيف 2023، وهو الموسم الأول تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

"ربما يكون هذا أهم يوم في مسيرتي"، هكذا صرّح اللاعب رقم 8 لموقع ليفربول الرسمي.

وتابع: “هناك حدثان يسبقان هذا الحدث - ربما عندما انضممت إلى ليفربول، الحدث الأول، وعندما رزقت بمولودي، بالطبع. لكن في مسيرتي الكروية، أستطيع القول إن هذا الحدث من بين أفضل ثلاثة أحداث.”

وأضاف: “أنا سعيد للغاية. لا أطيق الانتظار للذهاب مراراً وتكراراً. أنا سعيدٌ فقط لوجودي هنا، كما قلتُ مراتٍ عديدة.”

أرقامه

حتى الآن، شارك سوبوسلاي في 147 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، وسجل 28 هدفاً.

شهدت فترة ولايته الأولى في أنفيلد نجاحاً في كأس كاراباو، سبقت فوزاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان لاعب خط الوسط جزءاً لا يتجزأ منه في موسم 2024-2025.

ثم قدم سوبوسلاي أعلى إنتاج فردي له مع الريدز خلال الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 53 مباراة.

تم اختياره من قبل المشجعين كأفضل لاعب في الموسم لفريق الرجال من قبل ستاندرد تشارترد.

واختتم: "هناك دائماً المزيد في المستقبل. أنا لست سعيداً أبداً".