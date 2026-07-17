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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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للحاصلين على الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية
مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية
خالد يوسف

بينما يتنافس الجميع على مقاعد الثانوية العامة، تفتح مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أبواباً للمستقبل الذهبي؛ لتكون البديل الأقوى والأكثر طموحاً، خاصة إنها ليست مجرد وجهة تعليمية، بل بوابة استراتيجية لصناعة جيل من الكوادر الفنية الاستثنائية، التي ستشغل وتدير محطة الضبعة النووية، وتمثل فرصة فريدة لطلاب الشهادة الإعدادية لضمان وظيفة المستقبل والمساهمة في صياغة تاريخ مصر ومجدها العلمي الجديد.

موعد التقديم على مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

حتى الآن لم يتم فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بـ مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية، ومن المقرر الإعلان عن الموعد خلال الفترة المقبلة، على أن يكون التقديم عبر بوابة وزارة التربية التعليم، وفقًا لما جاء في إعلان للمدرسة.

مدة الدراسة في مدارس الضبعة النووية

الدراسة لمدة 5 سنوات، ويحصل الطالب بعد التخرج على دبلوم فني متقدم في تكنولوجيا الطاقة النووية، ويمكن للخريجين استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية أو بعض الكليات وفقًا لقواعد التنسيق المعتمدة.

شروط الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

- سداد رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل «اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - علوم - حاسب الي - اختبار ذكاء IQ» بالمقرات المحددة مع بقية الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويخطر الطالب بمقر الاختبار ونتيجته الكترونياً.

- ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار.

- اختيار 240 طالب الأعلى درجة لعقد اختبار آخر من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاختيا 120 طالب الأعلى درجة في الاختبار الثاني لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات.

- فى حالة تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى الشهادة الإعدادية وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في درجات مواد «الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية»

- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

إجراءات اختبارات مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

- سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهاً مصرياً بمنافذ الدفع الإلكترونية «غير مسترد» رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية «سيتم الإعلان عنها قريبا».

- يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل «اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء IQ» بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، ويخطر الطالب بنتيجة الاختبار الكترونياً.

- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار، ويتم اختيار عدد (240) طالب الأعلى درجة لعقد اختبار اخر لاختيار عدد (120) طالب الاعلي درجة في الاختبار الثاني لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفي حالة تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في درجات مواد Jالرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية».

- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الضبعة النووية 2026

يحتاج الطالب إلى تجهيز المستندات التالية:

ـ استمارة التقديم الإلكترونية.

ـ أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورة منها.

ـ شهادة ميلاد مميكنة.

ـ صورتان شخصيتان حديثتان.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ـ إيصال سداد رسوم التقديم.

ـ أي مستندات إضافية تطلبها وزارة التربية والتعليم أثناء التقديم.

الحاصلين على الإعدادية الثانوية العامة مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة محطة الضبعة النووية الشهادة الإعدادية

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