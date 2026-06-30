استعد لتنسيق الثانوي.. تعرف على نسب نجاح الشهادة الإعدادية بكل المحافظات

شهدت نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2026، تفوقاً لافتاً وغير متوقعا للمحافظات الحدودية والنائية، والتي انتزعت صدارة نسب النجاح على مستوى الجمهورية، متفوقة بذلك على محافظات الكثافة السكانية الكبرى كالقاهرة والجيزة، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الرسمية المعلنة.

​سيناء والوادي الجديد في الصدارة

و​تربعت محافظة شمال سيناء على عرش الجمهورية بنسبة نجاح بلغت 87%، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 86%، تلتها جنوب سيناء في المركز الثالث بنسبة 82%، مما يعكس طفرة تعليمية واضحة في هذه المناطق الاستراتيجية.

​وفي المقابل، استقرت محافظات الدلتا والقناة في منطقة الأمان بنسب متقاربة، حيث سجلت بورسعيد 79%، والأقصر 78%، وكفر الشيخ 77%.

​موقف العاصمة والجيزة: تراجع نسبي خلف الـ 75%

و​على عكس المتوقع، لم تشهد محافظات القاهرة الكبرى الصدارة؛ حيث سجلت القاهرة نسبة نجاح بلغت 73% (محتلة المركز الـ 14)، بينما تراجعت محافظة الجيزة بشكل ملحوظ لتسجل 71% (في المركز الـ 22)، وهو ما يفتح الباب للتساؤلات حول أثر الكثافة الطلابية في مدارس هذه المحافظات الكبرى مقارنة بالمحافظات الأقل كثافة.

​جدول ترتيب المحافظات كاملاً (حسب البيانات الواردة)

1 شمال سيناء 87%

2 الوادي الجديد 86%

3 جنوب سيناء 82%

4 بورسعيد 79%

5 الأقصر 78%

6 كفر الشيخ 77%

7 الغربية 76%

8 الدقهلية 76%

9 الشرقية 75%

10 البحر الأحمر 75%

11 الإسكندرية 75%

12 دمياط 74%

13 أسيوط 74%

14 القاهرة 73%

15 القليوبية 73%

16 سوهاج 73%

17 الفيوم 73%

18 البحيرة 73%

19 المنيا 73%

20 السويس 72%

21 مطروح 72%

22 الجيزة 71%

23 الإسماعيلية 70%

24 بني سويف 70%

25 المنوفية 70%

26 قنا 65%

27 أسوان 64%

جنوب الصعيد يدق ناقوس الخطر

و​أظهرت المؤشرات فجوة واضحة في الأداء التعليمي بمحافظات أقصى الصعيد، حيث تذيلت محافظتا قنا وأسوان القائمة بنسب نجاح بلغت 65% و64% على التوالي، وهي النسب الأقل على مستوى الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة في القاهرة

وكان اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رسمياً تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2026/2027، حيث تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بـ 225 درجة.

كما شمل القرار اعتماد تنسيق فصول الخدمات، والتي تقرر أن تكون أقل من الحد الأدنى للتنسيق بالثانوي العام بـ 40 درجة (أي بحد أدنى 185 درجة)، وذلك لإتاحة فرص بديلة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العام.