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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع جمعية بروك.. حملة لـ بيطري الأقصر لفحص خيول الحناطير

الطب البيطري بالأقصر بالتعاون مع "بروك" يواصلان فحص خيول الحناطير وتقديم الرعاية الصحية والغذائية المجانية
الطب البيطري بالأقصر بالتعاون مع "بروك" يواصلان فحص خيول الحناطير وتقديم الرعاية الصحية والغذائية المجانية
شمس يونس

نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر بالتعاون مع جمعية بروك لعلاج ورعاية الحيوان، جولة ميدانية لمتابعة أماكن تجمع خيول الحناطير، والاطمئنان على حالتها الصحية ومستوى الرعاية المقدمة إليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وعدد من أطباء إدارات الرعاية والعلاج والإرشاد والأمراض المشتركة بالمديرية، إلى جانب الدكتور أمين محمد حراجي، نائب مدير جمعية بروك بالأقصر.

وخلال الجولة، جرى فحص 35 من خيول الحناطير، من الذكور والإناث، وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لها، حيث أظهرت نتائج الفحص الظاهري تمتع الخيول بحالة صحية جيدة وخلوها من الأمراض الظاهرة، كما تابعت اللجنة أحواض المياه العذبة المخصصة للخيول، وتبين نظافتها وصلاحيتها للشرب، مع توافر المياه بها على مدار اليوم، فضلًا عن التأكد من نظافة أماكن تجمع الخيول ووجود وسائل مخصصة لتجميع المخلفات، مع انتظام أعمال التنظيف بصورة دورية.

وفي إطار رفع الوعي لدى أصحاب الخيول، قدمت اللجنة عددًا من الإرشادات البيطرية حول أساليب التعامل السليم مع الحيوانات، وأهمية الاهتمام بمناطق احتكاك السرج، لتجنب حدوث التهابات أو جروح قد تؤثر على صحة الخيول.

كما راجعت اللجنة تراخيص الحناطير، للتأكد من خضوع الخيول للفحص البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر واعتماد الشهادات الصحية الخاصة بها، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الأساسية قبل إصدار التراخيص.

وأوضح  نائب مدير جمعية بروك بالأقصر، أن الجمعية تقدم دعمًا غذائيًا مجانيًا للخيول المرخصة، بواقع 15 كيلوجرامًا من أجود أنواع الغلال لكل رأس شهريًا، ويستفيد من هذا الدعم 345 رأسًا من الخيول المرخصة.، مشيرا إلى أن إجمالي ما تقدمه الجمعية شهريًا يبلغ نحو 5 أطنان و175 كيلوجرامًا من الغلال، في إطار جهودها لتوفير التغذية المناسبة للخيول، إلى جانب الخدمات العلاجية المجانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة لرعاية خيول الحناطير بالأقصر، بما يضمن توفير أماكن إيواء نظيفة، ومياه عذبة للشرب، وغذاء مناسب، فضلًا عن المتابعة والفحوصات والخدمات البيطرية والعلاجية، بما يعزز الرفق بالحيوان ويحافظ على صحة الخيول المستخدمة في الأنشطة السياحية بالمحافظة.

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