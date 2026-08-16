مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين منفصلتين جنوب غربي البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية بمقتل 10 مسلحين وإصابة آخرين خلال عملية عسكرية في منطقة شور بارود الجبلية، التابعة لمديرية خضدار بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

كما أسفرت علمية مشابهة نفذت في منطقة لاجاي في نفس الإقليم، عن مقتل 7 مسلحين وإصابة عدد آخر، فيما تم العثور على مخبأ ضخم للأسلحة الحديثة والذخائر وغيرها من المعدات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن صادرت أيضا سيارتين ودراجة نارية يزعم أن المسلحين استخدموها، في حين تم تدمير المخابئ بالكامل في إطار العملية.

ويعد إقليم "بلوشستان"، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، من المناطق التي تنشط في جبالها مجموعات مسلحة، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات ضد منشآت أمنية وعسكرية.