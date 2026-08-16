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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. زوال الخطر عن جازان.. والدفاع المدني يدعو للالتزام بالتعليمات

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي ، اليوم (الأحد)، إطلاق تنبيهًا بزوال الخطر عن منطقة جازان، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة.

وفي بيان لها ؛ شددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي ، على ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، من أجل تحقيق السلامة، مبينة أنه في حالة الطوارئ يجب الاتصال بالرقم (998).

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المديرية أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر.

وقال الدفاع المدني إنه في حال وصلت رسالة تحذيرية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، فإنه يجب اتباع التعليمات الرسمية، مؤكدًا أهمية التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن والبقاء فيه حتى زوال الخطر.

وبينت أن من أبرز الإرشادات عدم مغادرة المنزل أو المبنى أثناء الحالة الطارئة، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والأسطح والنوافذ، وتجنب التجمعات والتصوير في المواقع الخطرة.

وأشار إلى ضرورة التوقف بالمركبة في مكان آمن بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة عند تلقي التحذير أثناء القيادة، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة.

السعودية المديرية العامة للدفاع المدني السعودي منطقة جازان المنصة الوطنية للإنذار المبكر

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