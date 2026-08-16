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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
رنا عصمت

خرجت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن صمتها للرد على حالة الجدل التي أثارتها حلقتها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «AB Talks» مع الإعلامي أنس بوخش، مؤكدة أن بعض أجزاء الحلقة تم اقتطاعها، ما أدى إلى فهم تصريحاتها ومواقفها بشكل مختلف عن سياقها الحقيقي.

وحصدت إطلالات ليلي أحمد زاهر فى الحمل إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.


قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر: «حبيت أقدر ردود الأفعال واهتمامكم، بس حابة أوضح كام نقطة لأن في أجزاء من الحلقة اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط».

وأضافت أن تصوير حلقة «AB Talks» تم خلال أواخر شهور الحمل، موضحة: «قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج إننا هنوصل متأخر لأني تعبت شوية، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير».

وتابعت: «وإحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام إني لست تعبانة وطلبت منه يساعد أكتر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانة ولأن طاقتي بشكل عام أقل الفترة دي، وده شيء طبيعي».

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صور جديدة للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها هشام جمال تُظهِر حملها - اليوم السابع
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صور جديدة للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها هشام جمال تُظهِر حملها
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها 10 صور لـ ليلي احمد زاهر 10 صور لـ ليلي احمد زاهر ليلي احمد زاهر هشام جمال

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بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
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