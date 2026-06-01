فيديو رومانسي.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال

احتفلت الفنانة ليلى زاهر بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام .



وجاء الفيديو بمجموعة من اللقطات المميزة التي وثقت أبرز محطات علاقتهما، من بينها لحظة اكتشاف حمل ليلى، إلى جانب مشاهد من حفل الكشف عن جنس مولودهما الأول، وعددا من اللحظات الرومانسية التي جمعتهما خلال الفترة الماضية، مما حاز الفيديو علي اعجاب و تفاعل المتابعين.

وكان المنتج والمطرب هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، قد أعلنا خبر الحمل، من خلال جلسة تصوير خاصة حملت طابعا رومانسيا دافئا، وانتشرت صورها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة كبيرة من التفاعل والتهاني.

وجاء الإعلان في إطار جلسة تصوير فنية جمعت الثنائي، اعتمدت على أجواء هادئة وإضاءة ناعمة ركزت على الجانب الإنساني والعاطفي في علاقتهما، حيث ظهرا معًا في لقطات حملت الكثير من الدفء والانسجام، قبل أن تتصدر الصور مواقع التواصل ويبدأ الجمهور في تداولها على نطاق واسع.

ووفق ما تم تداوله، حرص الثنائي على تقديم الإعلان بطريقة بسيطة وراقية بعيدًا عن المبالغة الإعلامية، معتمدين على الصور، كرسالة مباشرة تعكس مرحلة جديدة في حياتهما الشخصية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بين المباركات والتمنيات بالسعادة والاستقرار.