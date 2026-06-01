بعد عرضه العالمي الأول.. ركين سعد تتصدر بوستر فيلم بومة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «بومة» عن طرح أول بوستر تشويقي للعمل، تزامنًا مع الكشف عن مشاركته في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة المواهب الآسيوية الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2026.

ويُعد اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية خطوة بارزة في مشواره، خاصة أن مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي يُصنف كواحد من أهم المهرجانات السينمائية على مستوى آسيا والعالم، حيث يحرص على تسليط الضوء على أحدث الإنتاجات السينمائية ودعم واكتشاف المواهب الجديدة.

أعمال ركين سعد

تشارك الفنانة ركين سعد في بطولة مسلسل "أب ولكن" أمام الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.