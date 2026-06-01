كيف تغتنم باقي أيام ذي الحجة؟.. أفضل الطاعات للفوز بالأجر والمغفرة

تعد الأشهر الحرم فرصة عظيمة لطلب المغفرة والتقرب إلى الله تعالى خاصة شهر ذي الحجة من الذي تجتمع فيه أعظم مواسم الطاعة التي يتقرب فيها المسلم إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومع انتهاء موسم الحج 2026 يتساءل كثيرون عن أفضل الأعمال خلال باقي أيام ذي الحجة وفي السطور التالية نعرض أبرز الأعمال الصالحة في باقي أيام ذي الحجة، وفضل اغتنام هذه الأيام المباركة لنيل الأجر والثواب والمغفرة.

الأعمال الصالحة في باقي أيام ذي الحجة

1. المحافظة على الفرائض وأداء الصلوات: تعتبر المحافظة على الفرائض وأداء الصلوات في أوقاتها من أفضل القربات، وهي أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه كما ورد في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».

2. الإكثار من الصيام: تعد الأشهر الحرم مظاناً وموقتاً فاضلاً للصوم، وقد تطابقت أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة على استحباب الصيام فيها (مثل صوم المحرم ورجب)، ونُقل ذلك عن السلف الصالح.

3. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: يُستحب الإكثار من ذكر الله في كل الأوقات وعلى كل حال (بالليل والنهار، البر والبحر، الصحة والسقم، السر والعلانية) بحيث لا ينسى العبد ربه أبداً؛ فهو من أعظم أبواب الوصول إلى الله، وهو خير الأعمال وأزكاها.

4. اجتناب الذنوب والمعاصي وعدم ظلم النفس: ينبغي البعد التام عن المعاصي في هذه الشهور؛ لأن الظلم فيها أعظم خطيئة وأشد وزراً لشرف الزمان.

5. الصدقة.

6. إطعام الطعام.

7. صلة الأرحام.

8. كثرة النوافل.

دعاء شهر ذي الحجة