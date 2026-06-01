الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تغتنم باقي أيام ذي الحجة؟.. أفضل الطاعات للفوز بالأجر والمغفرة

الأعمال الصالحة في باقي ذي الحجة
أحمد سعيد

تعد الأشهر الحرم فرصة عظيمة لطلب المغفرة والتقرب إلى الله تعالى خاصة شهر ذي الحجة من الذي تجتمع فيه أعظم مواسم الطاعة التي يتقرب فيها المسلم إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومع انتهاء موسم الحج 2026 يتساءل كثيرون عن أفضل الأعمال خلال باقي أيام ذي الحجة وفي السطور التالية نعرض أبرز الأعمال الصالحة في باقي أيام ذي الحجة، وفضل اغتنام هذه الأيام المباركة لنيل الأجر والثواب والمغفرة.

الأعمال الصالحة في باقي أيام ذي الحجة

1. المحافظة على الفرائض وأداء الصلوات: تعتبر المحافظة على الفرائض وأداء الصلوات في أوقاتها من أفضل القربات، وهي أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه كما ورد في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».

2. الإكثار من الصيام: تعد الأشهر الحرم مظاناً وموقتاً فاضلاً للصوم، وقد تطابقت أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة على استحباب الصيام فيها (مثل صوم المحرم ورجب)، ونُقل ذلك عن السلف الصالح.

3. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: يُستحب الإكثار من ذكر الله في كل الأوقات وعلى كل حال (بالليل والنهار، البر والبحر، الصحة والسقم، السر والعلانية) بحيث لا ينسى العبد ربه أبداً؛ فهو من أعظم أبواب الوصول إلى الله، وهو خير الأعمال وأزكاها.

4. اجتناب الذنوب والمعاصي وعدم ظلم النفس: ينبغي البعد التام عن المعاصي في هذه الشهور؛ لأن الظلم فيها أعظم خطيئة وأشد وزراً لشرف الزمان.

5. الصدقة.

6. إطعام الطعام.

7. صلة الأرحام.

8. كثرة النوافل.

دعاء شهر ذي الحجة

  • اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.
    ونقول في دعاء شهر ذي الحجة مكتوب اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها إلهي، هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني واعفو عني وتولى أمري.
  • أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
  • اللهم يا أجود من أعطى، و يا خير من سئل و يا أرحم من استرحم اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى.
  • اللهم إني نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران.
  • اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع بين يديك.
  • اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام، إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.
  • اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه و آله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه يا رب العالمين.
  • اللهم يا خالقي و يا خالق النّاس أجمعين، في مناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة التي تتقبّل بها الدّعاء أسألك أن ترحم أخي الطّيب، وأن تتجاوز عنه كلّ ذنب، وأن تستبدله بدار خيرًا من داره، وجيران خيرًا من جيرانه، وأهلًا خيرًا من أهله.
  • اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها، إلهي هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفي عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري.
