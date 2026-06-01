أنا مش جاي في السكة دي.. سيف زاهر: تشجيع منتخب مصر لا يرتبط بضم أو استبعاد اللاعبين

قال الإعلامي سيف زاهر إن تشجيع منتخب مصر لا يجب أن يرتبط بقرارات “استبعاد أو ضم اللاعبين”.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “فكرة الكوميدي والهزار إن حد مايشجعش منتخب مصر عشان استبعاد لاعب أو استبعاد لاعب الناس بتحبه!، أنا مش جاي في السكة دي.. الشغلانه دي مش بتاعتنا”.

وأوضح أن “هناك أمور تستحق الرد والمناقشة، في حين توجد أمور أخرى لا تستدعي التعليق”.

ويترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يدخل الفراعنة المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والعبور إلى الأدوار التالية.

وأوقعت قرعة المونديال، المنتخب الوطني، في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ليخوض 3 مواجهات قوية وحاسمة في الدور الأول من البطولة.