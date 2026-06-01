اقتصاد

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم
رانيا أيمن

تراجع الذهب اليوم الاثنين، بعدما أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع الدولار والنفط، وفاقم المخاوف من ‌التضخم وعزز التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4498.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة. 

وخسر الذهب 0.9 بالمئة في مايو، في ثالث شهر على التوالي من الخسائر، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

ونزلت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4 بالمئة إلى 4528.90 دولار.
وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
 

وذكرت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع، وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على ذلك في أحدث جولة من الهجمات وسط المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز "تلاشى التفاؤل المحيط بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأزمة ‌في مضيق ⁠هرمز... ونتيجة لذلك، انتعشت أسعار الطاقة، ما أعاد إحياء المخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي".
 

وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد الهجمات. 

ويمكن لصعود أسعار النفط أن يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة مرتفعة ⁠لفترة أطول.

سعر الذهب في مصر

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكنه يفقد جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة لأنه لا يدر أي عائد.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ⁠يتوقع المتعاملون الآن أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال بنسبة 40 بالمئة لزيادتها ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 75.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1925.26 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1343.55 دولار.

