الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعلق رحلاتها إلى أوغندا بسبب إيبولا

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار عنتيبي الدولي في أوغندا ، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس إيبولا في منطقة وسط إفريقيا ؛ وهو ما أثار قلقا دوليا.

وذكرت وكالة (بلومبيرج) العالمية اليوم /الاثنين/ أنه على الرغم من تأكيد الشركة الهولندية أن منطقة عنتيبي لا تُصنف حالياً كمنطقة خطر نشط، إلا أن القيود الوقائية التي فرضتها عدة دول ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ، حالت دون استمرار الرحلات؛ حيث تمنع القوانين الجديدة أطقم الطائرات التي زارت أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية من دخول أراضيها قبل مرور 21 يوماً، مما يهدد بجدول أطقم الشركة ويعطل شبكة رحلاتها العالمية.

وفي الوقت الذي تراقب فيه (كي إل إم) الوضع لمعرفة موعد استئناف عملياتها، اختارت شركات أخرى مواجهة الأزمة بمرونة مختلفة حيث أبقت الخطوط الجوية البلجيكية على رحلاتها مع إجراء تعديلات دقيقة في جداول طواقمها، بينما كانت الخطوط الجوية الأوغندية قد علقت سابقاً رحلاتها إلى كينشاسا للحد من الانتشار العابر للحدود وسط نصائح مستمرة للمسافرين بضرورة مراجعة الشروط الصحية للدول المتوجهين إليها نظراً للمتغيرات المتسارعة.