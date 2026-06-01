الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الإعلامية أميرة نور وهي توجه استغاثة عاجلة، مؤكدة تعرضها لتهديدات من زوجها، مطالبة بسرعة التدخل لحمايتها.

وقالت أميرة نور خلال الفيديو المتداول: «الحقوني.. أنا في القسم، وحد يلحقني»، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن الأزمة التي تمر بها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر منصات السوشيال ميديا.

ولم تكشف أميرة نور حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن الواقعة أو طبيعة الخلافات التي أدت إلى نشر الاستغاثة، في انتظار صدور أي توضيحات رسمية حول الأمر.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة والاطمئنان على سلامة الإعلامية، فيما استمر تداول المقطع بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

من هي المذيعة اميرة نور

تقدم الإعلامية أميرة نور برنامج «لمن يهمه الفن»، وهو برنامج إذاعي فني يُذاع عبر إذاعة «ميجا FM» التابعة لمجموعة «راديو النيل».

ويستضيف البرنامج نخبة من كبار نجوم الفن وصنّاعه في مصر والوطن العربي، حيث يسلط الضوء على المحطات الإنسانية المؤثرة في حياتهم، إلى جانب كواليس الأعمال الفنية ومناقشة رؤاهم وتجاربهم الفنية.

ويتميز البرنامج بأجواء تتسم بالصدق والعفوية والعمق، ما يمنح الضيوف مساحة للحديث بحرية عن مشوارهم الفني والإنساني.