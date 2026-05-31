مملوكة لرجل أعمال باكستاني.. قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة السواحل الصومالية



أفادت إذاعة "دالسان" الصومالية بأن قراصنة استولوا على ناقلة نفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال.

وأشارت إذاعة "دالسان" الصومالية إلى أنه تم الاستيلاء على الناقلة قرب منطقة بونتلاند أثناء رحلتها من ميناء بربرة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت الإذاعة الصومالية أن الناقلة مملوكة لرجل أعمال باكستاني.

وكانت وكالة رويترز فيةوقت سابق أفادت نقلا عن خفر السواحل في اليمن، بتعرض ناقلة نفط لعملية سطو مسلح قبالة سواحل محافظة شبوة، من قبل عناصر مجهولة.

ووفقا للمصادر، قام المسلحون بالصعود إلى الناقلة والسيطرة عليها، قبل تغيير مسارها والإبحار بها عبر خليج عدن في اتجاه السواحل الصومالية.



ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية الجهة المنفذة أو مصير طاقم السفينة، في وقت تتواصل فيه المتابعة للكشف عن ملابسات الحادث