بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين، وتنتمي Ti7 الهجينة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتجمع بين الاقتصادية المذهلة والقوة الميكانيكية الجبارة .

مواصفات بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين

زودت سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط صندوقية كلاسيكية لسيارات الطرق الوعرة الأوروبية وهذه الخطوط تمنحها مظهر مهيب، وبها ما يسمي بالسقف العائم المصبوغ باللون الأسود اللامع، وصدادات بلون متباين يعزز اللمسة الرياضية، وبها واجهة إضاءة LED متطورة تمتد بكامل العرض، وبها عتبات جانبية متينة ومدمجة تسهل صعود ونزول الركاب من المقصورة المرتفعة بشكل ملحوظ.

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين بها، باب صندوق أمتعة ضخم يفتح بشكل جانبي ومثبت عليه العجلة الاحتياطية الكاملة بغطاء هندسي أنيق، وبها مساعدة الكاميرات المحيطية عند ركن السيارة في المساحات الضيقة، وتتميز لوحة القيادة ببناء هندسي قوي يحتوي على مقابض إمساك متينة مدمجة أمام الراكب الأمامي وعبر الأبواب .

ويوجد بـ سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين، مقاعد بجلد فاخر وبها خواص التدفئة والتهوية، وبها وظائف التدليك المتعددة لركاب الصف الأمامي، وبها ثلاجة لتبريد المشروبات، وبها شاشة عدادات رقمية واضحة أمام السائق مقاس 10.25 بوصة تعرض كل البيانات الحيوية، وبها شاشة لمس عملاقة سريعة الاستجابة مقاس 15.6 بوصة للتحكم في الملاحة ونظام الترفيه المتطور .

محرك بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين

تحصل سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 646 حصان، وعزم دوران 845 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 35.6 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 127 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين

تباع سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 الهجين في سوق السيارات السعودي بسعر 235 ألف ريال سعودي .