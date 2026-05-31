جامعة دمنهور تبدأ امتحانات الفصل الثاني بكلية التربية النوعية بمشاركة 2429 طالبًا وطالبة

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٦ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥ـ ٢٠٢٦ بكلية التربية النوعية وسط أجواء من الهدوء والانضباط، وبتطبيق متكامل لكافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تضمن توفير بيئة مثالية للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وسهولة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي إطار الحرص على المتابعة الميدانية المباشرة، أجرت الدكتورة راندا حلمي قائم بعمل عميد الكلية، جولة تفقدية موسعة داخل مقار اللجان الامتحانية بالكلية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لها، وذلك بحضور كل من الدكتورة منى طه، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ معتز ملوخية أمين الكلية، والأستاذ محمد كمال رئيس قسم شؤون الطلاب بالكلية.

خلال جولتها أكدت الدكتورة راندا حلمي حرص جامعة دمنهور على توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة داخل اللجان، مشددة على أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولويات الكلية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

واستمعت "حلمي" إلى آراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحان.

وأوضحت "حلمي" أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية بلغ ٢٤٢٩ طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية، موزعين على ٢٤ لجنة امتحانية في اليوم، إلى جانب ٢٠ طالب دمج "ذوي الاحتياجات الخاصة".