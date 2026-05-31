1200 جنيه لمتر الأرض.. تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان 2026

كشفت كراسة شروط الوحدات السكنية الجديدة لمحدودي الدخل والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المطوريين العقاريين، أن أسعار بيع الواحدت السكنية.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026

الحد الاقصي لبيع الوحدة السكنية بدون اسانسير مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضاف إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لاترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري .

الحد الاقصي لبيع الوحدة السكنية بالأسانسير مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافا إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولاتسترد) يمكن تقسطيها ضمن أقساط التمويل العقاري .

تطرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع القطاع الخاص، وحدات سكنية جديدة لـ محدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.

مدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فترة التقديم بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وذلك لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

مهله اضافية لـ تنفيذ وحدات سكنية

منح المهلة الإضافية للتقديم يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم، المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو 2026، مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة أمام جميع الشركات الراغبة في التقديم واستكمال أوراقها.

سداد الوحدات السكنية

يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز+ دفعات ربع سنوية) بنسبة 30% من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبه 50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل .



يقوم الصندوق بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئيا من جانب الصندوق للمطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل بإستكمال مبلغ الدفعه المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدني من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين لتوجيهم لسحب مبلغ جدية الحجز.

سيتم طرح الواحدت السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة مدة السداد تصل إلى 20 سنة



ويكون التعاقد يتم بنظام ثلاثي بين (المطور – جهة التمويل – العميل)

وعن الدعم النقدي من الدولة يتم تحديده حسب دخل المواطن.

سعر الارض للمطور

وعن سعر ثمن الارض للمطور العقاري ،أن يكون سعر البيع بواقع 1200 جنيه للمتر المربع

ألية سداد قيمة الأرض

نقدا أو بالتقسيط على عدد 4 دفعات سنوية بسعر عائد (سعر الكوريدرو المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التعاقد مخصوما منه نسبة 5% بما لا يقل سعر الكوريدور عن نسبه 10% وفي حالة كان سعر الموريدور أقل من 10% يتم تطبيق سعر الكوردور ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

حصة عينية

من المكون السكني يتم احتساب قيمتها الحالية بمعدل الفائدة وفقا للمعادلة سالفة الذكر ويتم تحصليها على دفعات بحيث تحصل حصة الهيئة (مالكة الأرض) من كل دفعة تسليم.

