راتب الفئة الأولى.. أحمد حسن يكشف تفاصيل عقد مصطفى شوبير مع الأهلي

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن تفاصيل تقديم الأهلي لتجديد عقد مصطفي شوبير بعد كاس العالم.

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " خاص.. الأهلي يرصد راتب الفئة الأولى لتجديد عقد مصطفى شوبير لمدة ٥ سنوات.. وجلسة عاجلة مع اللاعب بعد كأس العالم للتوقيع الرسمي.



ووصلت بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة ، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 12 ساعة، قبل الاستقرار في مقر الإقامة الذي سيشهد انطلاق التدريبات اليومية خلال الأيام المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل خوض منافسات البطولة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تركيزًا كبيرًا على الجوانب الفنية والخططية، بجانب تجهيز اللاعبين بدنيًا لمواجهة تحديات المونديال الذي ينطلق يوم 11 يونيو الجاري.