لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

كشف لاعب النادي الاهلي زيزو العديد من المحطات المهمة في مسيرته الكروية وحياته الشخصية، وذلك خلال ظهوره في برنامج “ملعب ON”، حيث تحدث عن بداياته الصعبة، ورحيله عن نادي الزمالك، واختياره الانضمام إلى الأهلي.

بدايات صعبة وطموحات كبيرة

أكد زيزو أن بداياته في كرة القدم لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أنه كان يلعب حافي القدمين في طفولته، قبل أن ينجح في شق طريقه نحو النجومية.

وأضاف أن المال ليس العامل الأساسي في قراراته المهنية، موضحًا أن اختياراته تعتمد على الراحة والطموح الرياضي أكثر من الجوانب المادية.

أسباب الرحيل عن الزمالك

وأوضح زيزو أنه شعر بعدم وجود رغبة حقيقية في استمراره داخل الزمالك، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الرحيل، مؤكدًا أنه اختار المكان المناسب بعد مغادرته الفريق الأبيض.

وأشار إلى أن اللعب بقميص الزمالك كان حلمًا كبيرًا بالنسبة له، قائلًا: “مين ميحلمش إنه يلعب في فريق كبير زي الزمالك”.

