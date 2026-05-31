الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية

محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تلقيها بلاغا من نظيرتها الفرنسية بأن باريس تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب التصعيد الإسرائيلي.

كان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد كشف  اليوم عن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي - في تصريحات أدلى بها اليوم أن جلسة مجلس الأمن الطارئة ستتيح تذكير إسرائيل بمسؤولياتها، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وأضاف أن إطالة أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتوغل في الأراضي اللبنانية لا يتعارض فقط مع التزامات إسرائيل لأن وقف إطلاق النار في لبنان قائم منذ السابع عشر من أبريل  بل يتعارض مع القانون الدولي وجميع القرارات الداعية إلى صون السلامة الإقليمية الكاملة للبنان.

وتابع أن ذلك يتعارض مع مصالح إسرائيل ذاتها وأمنها، لأن كل قرية تقصف، وكل قرية تحتل، وكل مدني يقتل، يعزز من قوة حزب الله على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، لفت الوزير إلى أن بلاده لم تتردد في فرض عقوبات، قائلا: “لقد فرضناها في الأسابيع الأخيرة على المستوى الأوروبي، وقررت فرضها على المستوى الوطني”، ولم يستبعد اتخاذ عقوبات فرنسية منفردة بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي أنه منذ الثاني من مارس الماضي، لقي 3000 لبناني مصرعهم وأصيب 10 آلاف آخرين، ومنذ وقف إطلاق النار المبرم في السابع عشر من أبريل، لقى 800 شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 2000 آخرين.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

