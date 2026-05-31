تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

حذر المعهد القومي للسكر التابع لوزارة الصحة والسكان من العادات الغذائية غير الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، مؤكدًا أن العديد من الدراسات ربطت هذه الأنماط الغذائية بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان وأمراض القلب.





ارتباط وثيق بسرطان القولون والمستقيم

وأوضح المعهد أن حديد الهيم الموجود في اللحوم الحمراء يتحول داخل الجهاز الهضمي إلى مركبات ضارة تُعرف باسم N-Nitroso Compounds، وهي مركبات ارتبطت بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأشار إلى أن عملية هضم اللحوم الحمراء قد تؤدي أيضًا إلى إنتاج مركبات أخرى مثل TMAO، والتي ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

