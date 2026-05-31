النيابة تعاين موقع مصرع ربة منزل على يد زوجها في القليوبية

انتقل فريق من النيابة العامة بالقليوبية، لمعاينة موقع جريمة وفاة ربة منزل إثر تعدي زوجها عليها بمنطقة السد التابعة لقرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، حيث أمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على الزوج.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بمنطقة السد بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بعد التعدي عليها إثر خلافات أسرية بينهما، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، وجارى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة السد بقرية أجهور الكبرى دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "إ.ص"، 44 سنة، ربة منزل، وبها إصابات بالوجه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "ه.ع"، 49 سنة تاجر موبيليا.

وكشفت التحريات أن سبب الواقعة وجود خلافات عائلية بين الزوجين، وأن المتوفاة سبق لها الزواج من شخص يدعى "و.ا "، مدرس وتوفى، وتزوجته بعد المتهم ومرا على زواجهما 13 عاما، انتهى بمقتل الزوجة على يده طعنا بالسكين، وتم نقل الجثة للمستشفى وتم ضبط المتهم.