عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

​في لفتة لاقت ترحيباً واسعاً بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، أصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً بمد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة يومين إضافيين هما أمس السبت واليوم الأحد.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستمتاع بأجواء العيد مع عائلاتهم، وتخفيف ضغط السفر بين المحافظات.

​ومع هذا التعديل الجديد، بدأ الكثير من الموظفين في التساؤل عن الأجندة الزمنية المحدثة للإجازة، والموعد الدقيق للعودة إلى المكاتب والمؤسسات الحكومية.

​تفاصيل خريطة الإجازة المحدثة

و​بموجب القرار الجديد، تم ترحيل موعد نهاية العطلة الرسمية لتمتد عبر الأسبوع، لتصبح تفاصيل الإجازة كالتالي:

​أيام العيد الرسمية: تشمل الأيام الأربعة الأولى لعيد الأضحى المبارك، من وقفة عرفات الموافقة الثلاثاء الماضي إلى الجمعة.

​الامتداد الإضافي: يومان إضافيان يُضمان مباشرة إلى نهاية الإجازة الرسمية بقرار مجلس الوزراء، هما السبت والأحد.

​ويُستثنى من هذه الإجازة الكاملة الموظفون في القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين (مثل المستشفيات، خدمات الإسعاف، وقوات الطوارئ)، حيث يتم تنظيم العمل بها بنظام "النوبتجيات" لضمان سير المرافق العامة، مع تعويض العاملين فيها وفقاً للقوانين المنظمة.

​موعد عودة الموظفين إلى العمل

و​وفقاً للحسابات الزمنية وقرار رئاسة مجلس الوزراء، فإن الموعد الرسمي لانتهاء العطلة واستئناف العمل في كافة الوزارات، الهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام سيكون غدًا الإثنين 1 يونيو.

وبالنسبة للقطاع الخاص، فصدر قرار وزير العمل والذي جاء متوافقاً مع قرارات مجلس الوزراء، لتوحيد الإجازة لجميع العاملين في الدولة، مع إجازة صياغة توافقية تسمح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال في أيام الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مقابل تعويض مادي عادل (أجر مضاعف) بحسب ما ينص عليه قانون العمل.

185 فرصة عمل للشباب

وكانت أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل بورسعيد والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، عن توفر 185 فرصة عمل بمجالات مختلفة للشباب، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الخريجين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الإعلان أن التخصصات المطلوبة تشمل، 30 فني دهان دوكو، 30 فني كهرباء، 30 فني إصلاح معجون، 30 فني جودة (كهرباء – لحام دهانات)، 30 فني اختبارات ميكانيكية، 15 فني رمالة، 20 من ذوي الهمم (من الجنسين).