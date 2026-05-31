بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

وجّه الطفل بولا عماد رسالة طالب خلالها بمساندة والده واسترداد حقوقه بعد تعرضه لأزمة في عمله، مؤكدًا حزنه الشديد بسبب ما يمر به والده خلال الفترة الحالية.

وقال بولا في منشوره مؤثرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» : «مساء الخير.. أنا اسمي بولا عماد، في أولى إعدادي، وبابا اسمه عماد صبحي أسعد، كويس جدًا وطيب وراجل أوي وجدع، محتاجكم تساعدوا بابا علشان يجيب حقه».

وأوضح الطفل أن والده كان يعمل بإحدى شركات النظارات لمدة 6 سنوات، قبل أن يترك العمل دون الحصول على مستحقاته، مضيفًا: «بابا شغل في شركة نايل للنظارات، ماشوه من الشغل بعد 6 سنين ومخدش حقه، وأنا مضايق أوي علشان بابا ميستهلش كده، هو بيشتغل علشاني أنا وإخواتي».

وأشار بولا إلى أنه قرر نشر رسالته رغم خوفه من غضب والده، موضحًا أنه لم يضع رقم هاتفه احترامًا لرغبته، قائلًا: «ممكن اللي يشوف البوست ده يعمل شير، عايز أجيب حق بابا، وأنا عارف إنه ممكن يزعل مني علشان كتبت كده، بس محتاجكم تساعدوني».

وحصدت كلمات الطفل اهتمامًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الأسرة، مؤكدين أن الرسالة حملت مشاعر صادقة تعكس تقدير الابن لوالده وحرصه على دعمه في أزمته.