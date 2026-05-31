الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

السعودية تواصل التحضيرات لمونديال كأس العالم 2026 بمواجهة الإكوادور

رباب الهواري

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية مهمة أمام منتخب الإكوادور ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي المباراة في إطار المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض غمار البطولة العالمية المرتقبة.

معسكر قوي قبل انطلاق البطولة

تُقام المباراة على ملعب “سبورتس إليستريتد” بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، ضمن برنامج تحضيري يتضمن ثلاث مباريات ودية قوية. ويواجه المنتخب السعودي خلال هذا المعسكر منتخبات الإكوادور وبورتوريكو والسنغال، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة العديد من العناصر والخطط الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من هذه المواجهات لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين، خاصة في ظل قوة المنتخبات التي سيواجهها الأخضر في كأس العالم.

مجموعة صعبة تنتظر الأخضر

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم منتخبات إسبانيا وباراجواي والرأس الأخضر، وهو ما يجعل مهمة التأهل إلى الدور التالي صعبة وتحتاج إلى أفضل إعداد ممكن.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب باراجواي يوم 16 يونيو، ثم يلتقي منتخب إسبانيا يوم 21 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 27 يونيو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة السعودية والإكوادور فجر اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، فيما تبدأ عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس الأولى، إلى جانب قناة إس إس سي الأولى، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة استعدادات المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026

