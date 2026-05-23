منتخب السعودية يعلن قائمة المعسكر الإعدادي لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم جورجيوس دونيس، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام خلال الفترة من 25 مايو الجاري وحتى 10 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن القائمة ضمت 30 لاعبًا هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، التي تستمر حتى 31 مايو الجاري، وتتخللها مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور في 30 مايو، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

وتغادر بعثة الأخضر في الأول من يونيو المقبل إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد التي تستمر حتى 9 يونيو، وتتخللها مباراتان وديتان، الأولى مع منتخب بورتوريكو في الخامس من يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يلاقي في المواجهة الثانية منتخب السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وسيدخل المنتخب السعودي في العاشر من يونيو المقبل مرحلة البطولة، حيث ستتخذ البعثة من مدينة أوستن مقرًا رئيسيًا لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
