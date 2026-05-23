قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

تبدأ لجان الألكو على مستوى 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، اعتبارًا من صباح غدًا الأحد 24-3-2026؛ في حسم سعر الفائدة في الجهاز المصرفي بمختلف المنتجات البنكية.

ومن المقرر أن تبت لجان الألكو في قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون تغيير.

ماذا تعني لجان الألكو

وتعني لجان الألكو بانها وحدات متخصصة بالأصول والخصوم ومن مهام عملها اعادة النظر في سعر الفائدة بكافة المنتجات المصرفية سواء على مستوى منتجات التجزئة المصرفية من قروض و تمويلات وغيرها بالإضافة للمنتجات الإدخارية والودائع.

كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد اعلنت يوم الخميس الماضي في ثالث اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

أبرز ملامح القرار

تضمن قرار اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع بنسبة 19% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 20%، و سعر الإئتمان والخصم عند 19.5%.

وقررت اللجنة أيضا تقرر تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%..