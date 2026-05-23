ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

كشفت دراسة حديثة أن تناول جرعات مرتفعة من فيتامين D خلال فترة الحمل قد يرتبط بتحسن الذاكرة والقدرات الإدراكية لدى الأطفال، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول تأثير تغذية الأم على نمو دماغ الجنين.

جرعات أعلى من فيتامين D وتحسن في الذاكرة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، أجرى باحثون من جامعة كوبنهاغن تحليلًا لبيانات تجربة سريرية شملت نحو 500 طفل، لمقارنة تأثير جرعات مختلفة من فيتامين D تناولتها الأمهات أثناء الحمل.

واعتمدت الدراسة على تقسيم الأمهات إلى مجموعتين، الأولى تناولت الجرعة التقليدية الموصى بها من فيتامين D بواقع 10 ميكروغرامات يوميًا، بينما حصلت المجموعة الثانية على جرعة أعلى بلغت 70 ميكروغرامًا.

وبعد متابعة الأطفال حتى سن العاشرة، أظهرت النتائج أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الجرعات الأعلى سجلوا أداءً أفضل بشكل طفيف في اختبارات الذاكرة مقارنة بالمجموعة الأخرى.

النتائج واعدة لكنها تحتاج لمزيد من الأبحاث

وقال البروفيسور أندرو شينان، أستاذ طب النساء والتوليد في King's College London، إن فيتامين D يُعد آمنًا ومنخفض التكلفة بهذه الجرعات، وقد يحمل فوائد صحية عامة إذا أثبتت الدراسات المستقبلية صحة النتائج.

ولكنه شدد على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر، موضحًا أن التحليل لم يكن الهدف الأساسي من الدراسة، ما يعني أن النتائج قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى أو مجرد مصادفة إحصائية.

كما أوضح خبراء التغذية والصحة العامة أن الدراسة لا تعني بالضرورة أن الجرعات المرتفعة من فيتامين D ستجعل الأطفال “أكثر ذكاءً”، بل تشير فقط إلى احتمال وجود تأثير إيجابي محدود على الذاكرة والتطور العصبي.

هل يُنصح بتناول جرعات عالية من فيتامين D أثناء الحمل؟

وأكد الخبراء أن النساء الحوامل يجب أن يلتزمن بالإرشادات الطبية الحالية، وعدم تناول جرعات مرتفعة من فيتامين D دون استشارة الطبيب.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول الحوامل والمرضعات مكملًا يوميًا يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين D لدعم صحة العظام والأسنان والعضلات لدى الأم والجنين.

أهمية فيتامين D للحامل والجنين

يلعب فيتامين D دورًا مهمًا في:

ـ دعم نمو عظام وأسنان الجنين

ـ الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

ـ تقوية المناعة

ـ تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور

ـ دعم وظائف الدماغ والتطور العصبي

ويحصل الجسم على فيتامين D من أشعة الشمس وبعض الأطعمة، بالإضافة إلى المكملات الغذائية عند الحاجة.