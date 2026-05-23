عبد المنعم إمام: حزب العدل لم يدار يوما في الظلام وسنظل ندافع عن الدولة والحريات

أكد النائب عبد المنعم إمام ، رئيس حزب العدل، أن فوزه برئاسة الحزب يمثل “رصيدًا ثقيلًا من المسؤولية”، موجهًا رسالة إلى أعضاء الحزب ومؤيديه بأن يظل “العدل” حزبًا حيًا حاضرًا ومنفتحًا على الناس، ومدافعًا عن الدولة الوطنية وحق الوطن في حريات سياسية تُبنى على الفكر والعمل لا على الشعارات.

وقال إمام، عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب، إن “العهد بيني وبينكم أن يظل حزب العدل منحازًا للمواطن وقضايا الوطن، وقادرًا على تقديم نموذج سياسي يعتمد على العمل الجاد والرؤية الواضحة”، مشددًا على أن الحزب سيواصل أداء دوره السياسي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب العدل أن الحزب تعرض خلال السنوات الماضية لعدد من الاتهامات، واصفًا بعضها بـ”القاسي”، لكنه أكد أنها لم تستند إلى حقائق، موضحًا أن ما يبعث على الطمأنينة هو أن الحزب “لم يُدار يومًا في الظلام”، وأن جميع موارده وأوجه إنفاقه كانت معروضة بشكل واضح أمام أعضاء الحزب ومؤسسات الدولة.

وشدد إمام على أن الشفافية والوضوح سيظلان من المبادئ الأساسية داخل الحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح السياسي والتواصل مع الشارع، بما يعزز حضور الحزب في الحياة السياسية المصرية.