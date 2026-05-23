قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج

مع اقتراب تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة، كثّفت بعثة حج القرعة جهودها التوعوية والتنظيمية؛ لضمان سلامة الحجاج وتوفير أقصى درجات الراحة لهم خلال أداء المناسك، خاصة في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة هذا العام. وفي هذا الإطار، وجه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، مجموعة من الإرشادات والتعليمات المهمة للحجاج، تماشياً مع توجيهات السلطات السعودية، حفاظاً على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.

وناشد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، الحجاج بعدم مغادرة المخيمات بمشعر عرفات خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، تجنباً للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية.

وأوضح أنه ولأول مرة هذا العام، تم توفير شاشات تليفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بعرفات، إلى جانب الإذاعة الداخلية بالمخيمات، لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التزاحم أو التوجه إلى مسجد نمرة، بما يحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس والزحام الشديد.

وأكد أهمية استخدام المظلات الشمسية التي قامت بعثة القرعة بإهدائها للحجاج، للحماية من أشعة الشمس، مع الحرص على شرب المياه والسوائل بشكل منتظم، خاصة أن البعثة قامت أيضاً بتوزيع قارورات مخصصة لحفظ المياه باردة، فضلاً عن ضرورة ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات والزحام.

كما شدد على ضرورة التزام الحجاج بارتداء بطاقة “نسك” الذكية وأسورة المعصم التي تم تسليمها لهم، لما تحتويه من بيانات خاصة بالحاج ومقر إقامته وأرقام التواصل مع البعثة، بالإضافة إلى أهمية تثبيت بطاقة البيانات على الحقائب لتسهيل وصولها إلى مقار الإقامة بالفنادق، وكذلك ارتداء الكارت الخاص بأرقام الخيمة والمنامة بمشعر منى؛ حتى يتمكن كل حاج من الوصول إلى مكان إقامته بسهولة.

وفي السياق ذاته، دعا الحجاج إلى عدم اصطحاب أمتعة كبيرة إلى المشاعر المقدسة، حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة داخل المخيمات أو التأثير على المساحات المخصصة للحجاج، والاكتفاء بالحقيبة التي وفرتها بعثة القرعة لحمل المستلزمات الشخصية والأدوية الضرورية فقط.

كما ناشد الحجاج بعدم التدافع أو التزاحم أثناء استقلال الحافلات، مؤكداً أن لكل حاج مقعداً مخصصاً داخل وسائل النقل، بما يضمن سهولة التنقل بين المشاعر. وأكد أيضاً ضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تليق بحرمة وقدسية الأماكن المقدسة، وتجنب أي تصرفات قد تسيء إلى صورة الحجاج المصريين أو تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مع أهمية الحفاظ على المتعلقات الشخصية وإيداعها داخل خزائن الغرف أو أمانات الفنادق تجنباً لفقدانها.