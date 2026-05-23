استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود الصباحية لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري، تزامناً مع إطلاق مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واكد المحافظ أنه شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات صباحية ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة حيث قاد كلاً من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعمرو مصطفى رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، حملة صباحية مكبرة بالاشتراك مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت منطقة ميدان ونفق المحطة ، وشوارع (البوسطة - الجلاء) وأماكن متفرقة، حيث أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والتعديات بصورة حازمة، إلى جانب القضاء على ظاهرة الاستندات الحديدية والحواجز الحديدية المستخدمة في احتلال الأرصفة وإعاقة حركة المواطنين والمركبات، وذلك لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية .

وفي مركز بلبيس تابع اللواء ا.ح احمد شاكر رئيس المركز ومدينة مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات صباحية مكبرة لرفع كافة التعديات التي تعيق حركة السير بنطاق ( بورسعيد ️- جمال عبد الناصر - ميدان المحطة - البحر - ️حي السلخانة - المطافي - جمعية الجمل - ابو بكر الصديق ) حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يُسهم في إعادة الإنضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي مركز ههيا شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع كافة الإشغالات من "السوق الأسبوعي لمدينة ههيا "بقيادة اأيمن هيكل رئيس المركز، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية الصباحية لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» ترتكز على تضافر جهود الجميع لخلق شوارع آمنة ومنضبطة تليق ببهجة العيد وفرحته.