جاسم محمد البديوي: دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي سعي دول المجلس الدائم إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم أجمع، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية متنامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، التي عقدت اليوم السبت، في العاصمة التشيكية براغ، وذلك على هامش أعمال منتدى جلوبسيك الأمني العالمي 2026، وفقا لما نقلته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر موقعها الرسمي.

وأشار البديوي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في المنتدى تجسد حرصها على التواجد الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين وصنّاع القرار والخبراء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ونوه البديوي بأن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث التي أثرت على الأمن والاستقرار بشكل كبير، وقد واصلت دول المجلس جهودها الدبلوماسية المتواصلة لخفض التصعيد وإخماد فتيل التوتر في المنطقة، وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، مؤكدا أهمية حماية أمن الممرات الجوية والبحرية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.

وأوضح أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطا بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في منطقة الخليج والممرات البحرية المحيطة بها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الدولي بشكل عام، مؤكدا أن استقرار الخليج لم يعد شأنا إقليميا فحسب، بل أصبح مصلحة دولية مشتركة.

وحول مستقبل العلاقات الخليجية الأوروبية، أكد البديوي تطلع الجانبين إلى تطويرها إلى آفاق أرحب، لافتا إلى أن القمة الخليجية الأوروبية المرتقبة ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات وتحقق المصالح المشتركة للجانبين، وإلى أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة تخدم الطرفان وتعزز التعاون القائم بينهما.

وعلى هامش المنتدى، التقى جاسم محمد البديوي برئيس مجلس إدارة منتدى جلوبسيك ويلهلم موليتير، حيث بحثا عددا من المبادرات والمشاريع المستقبلية المقترحة بين مجلس التعاون والمنتدى، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.​

وثمن رئيس مجلس إدارة منتدى جلوبسيك مشاركة البديوي في المنتدى، وهي الأولى من نوعها، مشيرا إلى أهمية مشاركة مجلس التعاون وإبراز جهوده القيمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم