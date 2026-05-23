رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين العقاريين

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين المطروحة بالشراكة مع المطورين العقاريين، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع حتى 30 مايو 2026.

شقق سكن لكل المصريين 2026

وأوضحت وزارة الإسكان أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة.

وأكد الصندوق أن كراسة الشروط متاحة للمطورين والشركات الراغبة في المشاركة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لتنفيذ وحدات سكنية جديدة وفقا للمعايير المعتمدة من الوزارة.

آلية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح الجديد يعتمد على آلية مختلفة تقوم على توفير أراض كاملة المرافق للمطورين العقاريين، على أن يلتزموا بتنفيذ الوحدات السكنية وفقا لاشتراطات ومعايير وزارة الإسكان، بما يشمل شبكات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار والأنشطة التجارية، لضمان الحفاظ على جودة المشروعات المقدمة للمواطنين.

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة قيام المطور العقاري بمعاينة الأرض معاينة كاملة قبل التقدم، على أن يعتبر تقديم الطلب موافقة نهائية على موقع الأرض المطروحة، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

زيادة المعروض من الوحدات السكنية

ويأتي الطرح الجديد ضمن جهود الدولة لزيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع ضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها وفقا للضوابط والشروط المنظمة.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس عمرو خطاب أن الوزارة تستعد لطرح 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال نظام الشراكة مع المطورين العقاريين.

تنفيذ المشروعات خلال 36 شهرا

وأوضح عمرو خطاب، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى توفير الأراضي كاملة المرافق للمطورين، بينما يلتزم المطورون بتنفيذ المشروعات وفقا لمعايير الوزارة، بما يشمل الخدمات والمرافق والأنشطة التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى الجودة الذي تقدمه الوزارة في مشروعاتها المختلفة.

وأضاف أن كراسة الشروط الخاصة بالمطورين متاحة منذ 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروعات لن تتجاوز 36 شهرا من تاريخ استلام الأراضي، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

ضوابط الحجز والتخصيص

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن المطورين العقاريين ملتزمون خلال مراحل التنفيذ والتخصيص بكافة ضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فقط، مع وجود متابعة دقيقة لمنع استفادة من سبق لهم الحصول على وحدات ضمن المبادرات السابقة.

وأشار إلى أن فتح باب الحجز للمواطنين سيتم بعد الانتهاء من تنفيذ 20% من المشروع، موضحا أن المطور العقاري سيكون بإمكانه طرح الوحدات للحجز تحت إشراف الوزارة فور اقترابها من الجاهزية.

تكامل بين الدولة والقطاع الخاص

وشدد عمرو خطاب على أن الآلية الجديدة تعكس التكامل بين جهود الدولة والقطاع العقاري الخاص، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

